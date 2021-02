Michael Wagner war eher einer der ganz ruhigen Menschen, einer der kaum auffiel und dennoch in seiner ruhigen Art viel bewirkt hat. Am Donnerstag ist der 1955 geborene Hauensteiner und habilitierte Historiker nach einer schweren Krankheit gestorben.

Für die Verantwortlichen des Deutschen Schuhmuseums Hauenstein war es nach der Eröffnung des Museums 1996 ein Glücksfall, mit Michael Wagner für drei Jahre einen so kompetenten wissenschaftlichen Mitarbeiter zu finden. In dieser Zeit galt es, das neue Museum auf solide wissenschaftsaffine Füße zu stellen. Und Michael Wagner gab dem Ganzen eine in sich ruhende innere Struktur fern aller Hektik und Überfrachtung.

Und so trägt die Erfolgsgeschichte des Museums auch die Handschrift Wagners. Er war es, der bereits 1997 mit dem Museumsleiter erkannte, dass das gelungene äußere Konzept auch einer wissenschaftlich fundierten Zukunftsperspektive nach Innen bedurfte. So fiel die Entscheidung, ein nach wissenschaftlichen Grundsätzen konzipiertes Buchprojekt zu initiieren, das nicht nur ein Museumskatalog sein sollte, sondern insbesondere auch die Geschichte der klassischen deutschen Schuhindustrie neu aufarbeiten konnte.

Die Maxime der Herausgeber war, Sozial- und Technikgeschichte einer pfälzischen Region am Beispiel von Hauenstein und Pirmasens im großen Kontext der geschichtlichen Entwicklung der letzten 250 Jahre mit dem inneren didaktischen Aufbau des neuen Museums zu verdichten. Dass dies gelungen ist, ist in erster Linie Michael Wagner zu verdanken.

In seinen wissenschaftlichen Beiträgen in diesem Standardwerk ging der Historiker Wagner auch auf Zeitepochen ein, die vordergründig eigentlich noch keine sichtbaren Hinweise auf die spätere Industrialisierung dieser Region zulassen.

Michael Wagner arbeitete zeit seines Lebens in einer außergewöhnlichen, nichtöffentlichen Abgeschlossenheit. Den großen Auftritt auch bei der Vorstellung des Buches im Museum mied er ebenso wie öffentliches Lob. Diese Aura begleitete sein ganzes Leben.