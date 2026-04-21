Marko Martin ist deutscher Vizemeister im Berglauf der Altersklasse M50. Der Hauensteiner hatte in Thüringen mit widrigen Bedingungen zu kämpfen.

Starkregen sorgte in Breitungen, wo innerhalb des Pleß-Vulkan-Bergtrails die nationalen Meister ermittelt wurden, für eine aufgeweichte, teils matschige Strecke. Der Start musste verschoben werden. Nach 13 Kilometern, gespickt mit 750 Höhenmetern, kam Martin als Gesamt-39. unter 183 Startern (darunter 50 Frauen) und Altersklassen-Zweiter in 1:00:43 Stunde ins Ziel.

Der 51-Jährige knüpfte damit an die Erfolge vom Vorjahr an, als er unter anderem Mannschafts-Europameister und Vize-Mannschafts-Weltmeister im Berglauf der Über-50-Jährigen wurde. Sein Rückstand auf den Sieger in seiner Altersklasse, Carsten Hülls (ATS Buntentor Bremen), betrug exakt eine Minute. Gesamtsieger, Tobias Ulbrich (LG Region Landshut) spulte die Strecke in 50:37 Minuten ab.

Mit Silber geliebäugelt

„Ich habe mit einer Silbermedaille geliebäugelt“, sagte Martin, der den deutschen Meister schon von anderen Rennen kannte. Martin: „Ich wusste, dass ich einen Sahnetag brauchen würde, um an die Zeit von Hülls heranzukommen.“ Mit steilen Downhill-Passagen und einem langgezogenen Uphill-Segment sei die Strecke einer deutschen Meisterschaft würdig gewesen – wenn der Untergrund durch den starken Regen nicht so weich geworden wäre.

Andy Tindall vom TuS Heltersberg kam über 7,2 Kilometer in der Altersklasse der Über-65-Jährigen in 37:29 Minuten als Gesamt-19. und Dritter seiner Altersklasse ins Ziel.