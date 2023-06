Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag hatte der Hauensteiner Turn-Kampfrichter Uwe Reichert seinen ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bei der Qualifikation für die Mannschafts- und Einzelfinals nahm der 52-Jährige die Leistungen am Reck unter die Lupe. Im Interview mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Franz-Josef Schächter schildert er seine Eindrücke.

Hallo, sind Sie gut in Tokio angekommen, haben Sie sich gut im Hotel eingelebt?

Wir alle sind gut in Tokio angekommen und hatten Glück bei der Einreise. Der Einreiseprozess hat