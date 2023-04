Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gruppe des TV Dahn gewinnt bei den deutschen Meisterschaften in der Dortmunder Westfalenhalle gleich drei Goldmedaillen. Auch die Formation der SG Dahner Felsenland holt bei ihrer Abschiedsvorstellung Edelmetall.

Die Gymnastinnen des TV Dahn konnten es kaum fassen. „Absoluter Wahnsinn“ – so kommentierte Marlene Kriebel am Freitag den Dreifacherfolg ihrer Gruppe bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund.