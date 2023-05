Brigitte Köhler haben wir auf ihrem Weg zu einem Friseurtermin getroffen. In unserem Spontaninterview hat uns die gebürtige Frankfurterin erklärt, warum sie eine Weile gebraucht hat, sich hier in Pirmasens einzuleben und warum sie hin und wieder einen Tapetenwechsel braucht.

Können Sie mir kurz etwas zu sich selbst erzählen?

Ich heiße Brigitte Köhler und lebe schon etliche Jahrzehnte hier in Pirmasens. Ich wohne mit meinem Mann in Gersbach und bin Rentnerin.

Wo kommen Sie ursprünglich her?

Aus der Frankfurter Ecke. Aber wegen einer Stelle bin ich hierhergekommen. Als Sozialarbeiter ist man heißbegehrt in Pirmasens. Dann bin ich eben irgendwann hier gelandet.

Und wann war das?

Das war Mitte der 1980er Jahre. Zuerst hatte ich da eine andere Stelle bei der Kirche als Sozialarbeiterin in der Jugendarbeit. Anfang der 1990er Jahre bin ich dann gewechselt. Ich habe mit psychisch Kranken gearbeitet und das ist dann gerade so aufgebaut worden. Dann kam ja später auch die Psychiatrie nach Pirmasens, das war mein Bereich.

Welche Ausbildung haben Sie dafür gemacht?

Ich habe Erziehungswissenschaften in Frankfurt studiert. Ich war Diplom-Pädagogin, habe aber immer als Sozialpädagogin gearbeitet.

Und wie gefällt Ihnen das Leben hier in Pirmasens?

Es hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Mein Mann ist ein Pfälzer, den bekomme ich hier nicht weg. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch, der muss raus in die Natur. Inzwischen sind mir die Vorteile, die Pirmasens bietet, bekannt. Aber ich habe schon länger gebraucht, bis ich mich hier eingelebt habe. Ich bin eigentlich ein urbaner Mensch. Aber ich fahre dann halt weg, dann ist es schon okay.

Sind Sie dann auch manchmal in Ihrer Heimat zu Gast?

Ich bin oft im Frankfurter Raum unterwegs, reise aber generell sehr viel.

Wohin zum Beispiel?

Ich reise durch die ganze Welt. Ich war von Südamerika bis Asien und Neuseeland sowie Australien schon überall. Ich bin schon immer viel gereist. In ein paar Tagen fliege ich für zwei Tage nach Schottland. Da mache ich mit einer Gruppe eine Rundreise.