Aus Mangel an Beweisen sprach das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 50-jährigen Mann vom Vorwurf frei, seinen Nachbarn mit einem Spaten attackiert zu haben. Es folgte damit den Anträgen von Verteidiger und Staatsanwalt.

Der angebliche Geschädigte, 44 Jahre alt, hatte erzählt: Als er am 5. Juli 2021 nach Hause gekommen sei, habe er in seiner Hofeinfahrt in einem Pirmasenser Vorort einen Schlag von hinten gegen sein