Thomas Hartmann ist auch in der kommenden Saison Spielertrainer der SG Harsberg-Schauerberg. Der 34-jährige Mittelfeldspieler war 2016 vom SV Hermersberg zur SG gewechselt und hatte diese von der C-Klasse in die B-Klasse geführt. Aktuell führt die SG in der B-Gruppe der B-Klasse West die Tabelle an. Co-Trainer bleibt Simon Woll.