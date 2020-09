Die Saarbrücker Garage stellt ein neues Veranstaltungskonzept vor: „Rock’n’Eat“ – Premiere ist am 25. September mit den Bands Godslave und Surrender The Crown

Am Freitag, 25. September, öffnet die Saarbrücker Garage nach dem Corona-Lockdown zum ersten Mal wieder ihre Türen und lädt dabei zu einem neuen Veranstaltungskonzept ein. Die Besucher erwartet ein Abend mit Live-Musik und Essen. Und es gibt eine Premiere in der Premiere: Erstmalig steht eine 360-Grad-Bühne in der Mitte der Halle.

Das neue Veranstaltungskonzept trägt den Titel „Rock’n’Eat“. Und so sieht es bei seiner ersten Umsetzung aus: Nach dem Einlass und kleinen Appetizern startet das musikalische Programm um 19.30 Uhr mit der Band Surrender The Crown und heftigem Alternative-Rock. Um 20.15 Uhr wird dann der kulinarische Hauptgang serviert: Barbeque Cubes in Zwiebel-Pflaumen-Soße, garniert mit Potato Wedges und Gemüse der Saison. Der Garagen-Resident Dave legt dazu die passende Musik auf. Es folgen 45 Minuten mit dem Comedian Sven Hieronymus. Nach einem kurzen Beerencrumble-Nachtisch-Intermezzo ist dann die Bühne bereit, um mit Godslave zum musikalische Höhepunkt zu kommen. Die saarländischen Thrash-Giganten wollen 60 Minuten Vollgas geben. Im Anschluss lädt der Veranstalter Saar-Event noch zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Das Konzert bei „Rock’n’Eat“ ist für die Saarbrücker Band Surrender The Crown ein Heimspiel. Auf ihrer Setliste werden wohl vor allem Songs ihres dritten und bislang letzten Albums „The Neverending Now“ stehen. Und das bietet eine Mischung aus eingängigem, hin und wieder mit etwas Metal gespickten Alternative/Modern Rock.

„Reine Thrash Metal Wellness für Körper und Geist“ verspricht die, ebenfalls aus dem Saarland stammende Band Godslave. Dabei beweist das Quintett mit dem Song „Jetzt erst recht“, dass Old-School-Thrash auch auf Deutsch funktioniert. Zu finden ist diese Nummer aus Rausschmeißer auf dem letzten Album „Reborn Again“ aus dem Jahr 2018.

Tickets zu diesem ersten „Rock’n’Eat“ sind für 30 Euro ausschließlich über die Homepage www.garage-sb.de erhältlich. Es wird die Buchung von Gruppentickets für vier bis zehn Personen empfohlen, damit solche Gruppen bei der Sitzplatzvergabe besonders berücksichtigt werden können. Einzelne Sitzplätze sowie Zweiergruppen sind im Bestuhlungsplan nur in begrenztem Umfang verfügbar. Wer eine vegetarische Alternative als Menü wünscht, kann dies mit der Buchungsnummer unter tickets@garage-sb.de mitteilen.

Im Preis enthalten sind das Ticket für das Konzert, das Menü und ein Willkommensgetränk.

Der Ablauf

18.30 Uhr: Einlass

19.30 Uhr: Surrender The Crown

21 Uhr: Sven Hieronymus

22 Uhr: Godslave

23 Uhr: Gemütliches Beisammensein

Das Menü

Appetizer

Barbeque Cubes in Zwiebel-Pflaumen-Soße mit Potato Wedges und Gemüse