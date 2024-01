Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da prallen Welten aufeinander: Dorfpfarrer versus Konditorin. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Christiane Magin hat mit dem Schauspieler Harald Krassnitzer gesprochen, der verrät, warum es heute mehr denn je Utopien braucht und sich jeder an seine eigenen Nase fassen sollte. Am Samstag gastiert er zusammen mit Ann-Kathrin Kramer in Pirmasens.

Herr Krassnitzer, erst die Raunächte in der Weihnachtsgeschichte, jetzt „Chocolat“, ein Märchen. Haben Sie einen Sinn für das Fantastische?

Ja, schon. Ich finde, fantastische