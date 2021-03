Mit seinen Landschaftsfotografien und Reisedokumentationen hat sich der Pirmasenser Fotograf Harald Kröher längst auch überregional einen Namen gemacht. Am Sonntag zeigte der 65-Jährige beim Live-Stream in der Pirmasenser Festhalle einige seiner schönsten Werke.

Vor allem habe er Fernweh bei seinen Zuschauern hervorrufen wollen, erzählt Kröher nach seinem Auftritt. Denn das mache sich auch langsam bei ihm selbst bemerkbar, wenn er seine Fotografien betrachte. Sie sind das Ergebnis unzähliger Reisen an weit entfernte Orte. Normalerweise sei er viel unterwegs, 2018 waren es 208 Tage, erklärt der Pirmasenser Fotograf. Zu Pandemiezeiten ist das undenkbar. Daher habe er seinem Publikum wenigstens auf diese Art ein wenig von der Welt zeigen wollen. „Schließlich kann man auch von zu Hause aus schöne Orte kennenlernen.“

Und so nahm er die Zuschauer mit auf eine Reise. Er entführte sie zu einem märchenhaften Wasserfall im Schwarzwald, besuchte mit ihnen die Vulkanlandschaften Lanzarotes, spazierte mit ihnen über die Brooklyn Bridge in New York, fuhr mit der Zahnradbahn auf das Jungfrau-Joch im Berner Oberland und zeigte ihnen die endlosen Sandstrände und Klippen der Normandie. Seine kurzen Image-Filme unterlegte der Fotograf mit atmosphärischer Lounge-Musik. Ähnlich einem Tour-Guide versorgte Kröher sein Publikum zwischendurch mit wesentlichen Fakten zu den einzelnen Reisezielen und erklärte verschiedene Techniken der Fotografie. So lernten die Zuschauer etwa, was es mit der Belichtungszeit auf sich hat oder auch wie man einen Zeitraffer erstellt.

Besonders eindrucksvoll im Gedächtnis bleiben neben den vielen unterschiedlichen Landschaftsfotografien auch die Bilder einzelner Bewohner New York Citys, darunter etwa auch Obdachlose. „If I could make it here, I could make it anywhere“ – „Wenn ich es hier schaffe, schaffe ich es überall“, singt Alicia Keys in ihrem Song „Empire State of Mind“ über die Hochglanzstadt. Nur: Wer schafft es in einer solchen Metropole schon ganz nach oben? Mit seinen Fotografien habe er die Stadt authentisch ablichten wollen, erklärt Kröher. Leiten ließ der Fotograf sich dabei unter anderem auch von dem Zitat des amerikanischen Football-Trainers Bill Parcells: „New York zeichnet sich durch zwei Dinge aus: Euphorie und Desaster“. Alicia Keys besingt vor allem die Euphorie, Harald Kröher zeigt mit seinen Fotografien auch die Schattenseiten der Stadt.

Am Ende nahm der Pirmasenser Fotograf sein Publikum wieder mit in die Heimat. So schloss er seine Präsentation mit atemberaubenden Bildern aus der Pfalz – dem Ort, den er schon immer sein Zuhause nennt und den er trotz aller Sehnsucht, wie er gleich zu Beginn verkündet, „gegen keinen anderen Ort der Welt tauschen würde“.