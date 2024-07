Die Pirmasenser Fototage werden im kommenden Jahr erstmals ohne ihren künstlerischen Leiter Harald Kröher auskommen müssen. Wer das Fotoereignis künftig leiten soll, ist noch offen. Für die Stadtverwaltung steht bisher nur fest, dass es 2025 wieder Fototage geben soll.

„Ich stehe nur noch beratend zur Seite“, betont Harald Kröher. Als Hauptgrund für den Rücktritt als künstlerischer Leiter der Pirmasenser Fototage gibt er seine Gesundheit an. Im kommenden Jahr feiere er seinen 70. Geburtstag und werde dann auch mit seinen Workshops kürzer treten. Seit Jahren schon bietet Kröher Workshops in Frankreich, der Schweiz, Italien und auch in Pirmasens in seinem Atelier im Rheinberger an. Die seien fast immer ausgebucht, betont Kröher. Über die Workshops hat er auch ein Netzwerk geknüpft, das für die Organisation der Fototage genutzt werden konnte. Fast alle der gezeigten Fotografen stammten aus dem Netzwerk von Kröher. Dazu wurden bei den Fototagen auch recht preisgünstige Workshops mit namhaften Fotografen angeboten, die immer sehr schnell ausgebucht waren.

Der zeitliche Aufwand für eine weitere Ausgabe der Fototage sei zu hoch für ihn, erklärt Kröher. Jedes Mal habe er acht Wochen lang nichts anderes als die Fototage tun können. „Wenn es jemand richtig macht, dann muss es so sein. Das kann niemand so nebenher machen.“ Kröher hofft auf einen ähnlich engagierten Nachfolger als künstlerischer Leiter der Fototage. Er warnt davor, eine Veranstaltung dieser Art bei einer Agentur einzukaufen. „Da kann man nicht jeden ranlassen“, sagt der Pirmasenser, der es gut findet, dass die Stadtspitze auch ohne ihn an den Fototagen festhalten will. „Die Werbung für Pirmasens durch die Fototage war immer gigantisch.“

Kröher unterstreicht Ernsthaftigkeit seiner Absage

Die Pirmasenser Fototage wurden 2008 von Harald Kröher aus der Taufe gehoben und anschließend sechs weitere Mal veranstaltet. Während frühere Fototage mit Ausstellungen an verschiedenen Orten vom Krankenhaus über Fitnessstudios bis zur Messe und Alten Post immer Hunderte Fotos von internationalen Fotografen nach Pirmasens brachten, beschränkte sich Kröher bei der vergangenen Ausgabe im Januar 2023 auf eine dreitägige „Kompaktversion“ mit einer Hauptausstellung in der Alten Post.

Die Ernsthaftigkeit seiner Absage für eine weitere Leitung der Fototage unterstreicht Kröher mit der Ankündigung, dass er im kommenden Jahr wegen einer mehrmonatigen Europareise sowieso keine Zeit für die Veranstaltung habe und danach ebenfalls nicht mehr so viele Workshops wie bisher machen wolle. „Details werden wir zeitnah vorstellen“, lässt die Pressestelle des Rathauses zu den Plänen für kommende Fototage wissen.