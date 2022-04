Bei dem Wettbewerb Trierenberg Super Circuit in Österreich hat der Fotograf Harald Kröher aus Pirmasens in zwei Kategorien Goldmedaillen gewonnen. Er wurde um die Teilnahme gebeten.

Bei der definitiv letzten Ausgabe des als „Foto-Weltmeisterschaft“ betitelten Trierenberg Super Circuit im österreichischen Linz hat der Pirmasenser Harald Kröher noch mal zwei Goldmedaillen erringen können. Unter anderem in der begehrten Kategorie „Color“ der Fédération Internationale de l’Art Photographique (Fiap), in der nur zwölfmal Gold verliehen wird.

Kröher war von 2008 bis 2013 regelmäßig Teilnehmer des Trierenberg Super Circuit, der als Online-Wettbewerb Fotografen aus aller Welt offensteht. Profis und Amateure nehmen daran teil. In diesem Jahr sollen 160.000 Fotos hochgeladen worden sein, die von Fachjurys gesichtet wurden. Kröher ist von den Veranstaltern noch mal um eine Teilnahme gebeten worden, wie er mitteilte. Seit 2013 hatte sich der Pirmasenser auf seine Workshops und die Pirmasenser Fototage konzentriert.

Weiteres Motiv: Pirmasenser Reitsportlerin

Die vier Hauptpreise gingen an chinesische Fotografen und der Grand Prix an eine Schwedin. Dann folgen zwölf Goldmedaillen der Fiap, von denen Kröher eine mit dem Foto einer leicht verhüllten Frau in den Fluten der Verzasca-Schlucht im schweizerischen Tessin gewann. Für diese Aufnahme musste das Fotomodell mit Seilen unsichtbar gesichert werden. Eine weitere Goldmedaille gab es in der Spezialkategorie „Security and Trust“ für die Aufnahme einer Pirmasenser Reitsportlerin zusammen mit ihrem Pferd. Der Kategorietitel „Sicherheit und Vertrauen“ ist hier auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier bezogen. In den Spezialkategorien wurden in diesem Jahr insgesamt 150 Goldmedaillen verliehen und keine Bronze- oder Silbermedaillen.

Die Preisträger werden im Sommer voraussichtlich bei einer Gala in Linz geehrt. Es soll der letzte Wettbewerb dieser Art sein.