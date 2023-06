Karl Neuner-Jehle, profilierter Hotelier im Ruhestand, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Zusammen mit seiner Frau Hannelore, die im April verstarb, führte er über 40 Jahre lang das Hotel Hans-Sachs-Hof in der Innenstadt.„Es war harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, bilanzierte er am Ende seines aktiven Berufslebens gegenüber dieser Zeitung. Damals hätte das Ehepaar ihr Lebenswerk gerne in jüngere Hände übergeben, aber es fand sich kein Nachfolger. Erst im Spätsommer 2016, nachdem eine gefühlte Ewigkeit unklar war, was aus dem Hans-Sachs-Hof werden sollte, zeigte ein chinesischer Investor Interesse an dem Hotel. Er richtete im Erdgeschoss ein Restaurant ein und wollte auch das Hotel wiederbeleben. Das Ehepaar Neuner-Jehle, inzwischen über 80 Jahre alt, konnte im obersten Stockwerk wohnen bleiben.

Der Gebäudekomplex wurde in den fünfziger Jahren mit Unterstützung des Verbands der Deutschen Schuhindustrie von der Stadt Pirmasens erbaut, um die steigende Anzahl der Messegäste unterbringen zu können, die mehrmals jährlich zu den damals wichtigen Ledermessen in die Stadt strömten. In den 70-er Jahren übernahmen die Neuner-Jehles das Hotel mit Restauration und zahlreichen Konferenzsälen.

Richtig gerollt sei der Rubel schon gleich nach der Übernahme des Hotels am 1. November 1970. „Da gab es ja noch viele Schuhfabriken und die Amerikaner waren auch noch hier.“ Bei Messen seien so viele Gäste im Haus gewesen, dass es dem Hotelier-Paar manchmal fast zu viel wurde. „Das war schon richtig fürchterlich“, so Neuner-Jehle im Rückblick. Manche Besucher hätten die Zimmer für die Messe schon zwei Jahre im Voraus gebucht.

Mit viel Geld und noch mehr Arbeit brachte des Ehepaar Neuner-Jehle das Hotel „auf Vordermann“. Die damals noch prosperierende Schuhindustrie und die internationalen Messen sorgte dafür, dass die mehr als 100 Betten stets ausgebucht waren. Das Restaurant war Treffpunkt von Ärzten, Rechtsanwälten und Schuhfabrikanten. In den 70er und 80er Jahren stiegen immer wieder Prominente im Hans-Sachs-Hof ab, darunter illustre Gestalten wie Inge Meysel, Heino, Anneliese Rothenberger, Rex Gildo und Josef Meinrad. Der Hans-Sachs-Hof war zudem im Jahr 2006 über Monate hinweg Drehort für einen ARD-Tatort mit Ulrike Folkerts.

Im übrigen nächtigte auch einer der prominentesten deutschen Schriftsteller, Martin Walser, in den 90-er Jahren im Hans-Sachs-Hof. Das geschah natürlich nicht von ungefähr: Denn Walsers Ehefrau Katharina (Käthe), die Walser 1950 heiratete, ist eine geborene Neuner-Jehle, Schwester von Hotelier Karl Neuner-Jehle.