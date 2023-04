Hans Resch, ehemaliger Chef von Ergofit, ist am Samstag, 22. April, gestorben. Sein Vater Willi Resch hatte das Unternehmen ab 1947 als Hersteller von Schuhersatzteilen, später von Schuhmaschinen, aufgebaut. Hans Resch führte die Firma nach dem Tod des Vaters 1963 weiter. Ergofit, damals noch Willi Resch KG, etablierte sich in einer Nische des Gesundheits- und Fitnessbereichs: als Anbieter medizinischer Fitnessgeräte vor allem für Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und Physiotherapiepraxen. Anfang der 70er Jahre entwickelte Resch Fahrradergometer für den medizinischen Bereich. Das Ergometer eroberte später auch die Fitnessstudios. Hans Reschs Sohn Michael übernahm seinerseits das Unternehmen vom Vater und zog damit 2005 von der Rheinstraße in die Blocksbergstraße um. Seit vergangenem Jahr ist Holger Krakowski-Roosen neuer Eigentümer des Unternehmens.