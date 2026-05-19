Er gehörte von Beginn an zu den „Hääschdner Beatles“, blieb aber eher im Hintergrund. Hans „Bardel“ Barthelmes blickt auf ein spannendes Bandleben zurück.

Unvergessen ist die Band „Cry’n Strings“ noch heute. Überregional bekannt ist sie auch als „Hääschdner Beatles“. Generationen von Fans geraten auch noch nach sechs Jahrzehnten ins Schwärmen, wenn der Schmuse-Song „Monja“ läuft und bleibende sowie rührselige Erinnerungen weckt. „Monja“ katapultierte die Hauensteiner Band im Jahr 1967 für 13 Wochen auf den ersten Platz der deutschen Hitparade.

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Die „Hääschdner Beatles“ mit ihrem Gründer Gerhard Jäger sind bei besonderen Jubiläen immer im Gedächtnis. Einer der vier Original-„Strings“, die die Band mit „Monja“ bis auf den heutigen Tag überregional bekannt und berühmt gemacht haben, kam dabei oft ein wenig zu kurz: Der Gitarrist Hans Barthelmes. Er war von Anfang dabei, blieb allerdings eher im Hintergrund. „Es war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben“, sagt er und geht auch mal aus der Reserve. „Mei liewer Mann, was meer domools erlebt hänn“, lässt er sich entlocken und lächelt dabei schelmisch. Seinen 80. Geburtstag hat er kürzlich – bescheiden wie er ist – im kleinsten Kreise mit seinen beiden Töchtern gefeiert hat.

Mehr als 250.000 Platten mit dem Klassiker „Monja“ verkauft

Hans „Bardel“ Barthelmes gerät immer wieder ins Schwärmen, wenn er sich an die Zeiten erinnert, als er und die Band noch nicht so bekannt waren und als ganz junge „Cry’n Strings“ erste Erfolge in Bad Bergzabern feierte. Er lobt noch nach mehr als sechs Jahrzehnten in höchsten Tönen „meinen eigentlichen Lehrmeister, Gerhard Jäger, dem ich alles zu verdanken habe“. Gerhard Jäger, der hochtalentierte Ausnahmemusiker und unnachahmliche „Spiritus Rector“ der „Cry’n Strings“, starb im Jahr 1992. „Gerhard hat mich gefordert und gefördert. Er war der Vater und der Kopf unseres deutschlandweiten Erfolges“, sagt Hans Barthelmes.

Mehr als 250.000 Platten mit dem Klassiker „Monja“ wurden Ende der 1960er-Jahre verkauft. Für damalige Verhältnisse war das ein sensationeller Erfolg, „auch wenn das große Geld damals nicht wir, sondern leider andere machten“. Das sei die Kehrseite des großen Erfolgs von damals. „Die Zeit bei den ,Cry’n Strings’ war trotzdem meine schönste Zeit, an der ich heute noch zehre“, kommt der sonst ruhige „Bardel“ wieder ins Schwärmen.

Er erzählt von den bleibenden Erinnerungen dieser Zeit, als die „Hääschdner Beatles“ alle Musik-Locations in Südwestdeutschland füllten. „Wir waren auch privat ein verschworener Haufen“, erinnert sich der ehemalige „Cry’n String“ an seine Kollegen, die alle außergewöhnliche Talente waren und von ihrem Chef Gerhard Jäger zu musikalischen Höchstleistungen motiviert wurden. Zu „Cry’n String“ gehörten Erich „Stefan“ Meyer (gestorben 1991), der heutige Zwicker-Stuben-Wirt Wolfgang „Wölfel“ Schlindwein (82), Helmut Scheib (gestorben 2024) und Karl-Heinz Hammer (83). Letzterer ist auch ein Urgestein des Musikvereins Hauenstein und war bereits bei der Vorgängerband „Silvry Moon“ einer der Gründerväter.

Täglich im Einsatz für den Pfälzerwald-Verein

Wie viele junge Männer begann Hans Barthelmes das Berufsleben in den Nachkriegsjahren in der Schuhfabrik „beim Hengen“, später arbeitete er bis zur Rente „beim Eisel“ (Dahn) in der Textilbranche. Seine Freizeit füllte die Musik im Musikverein und später in der Band aus. „Das war ein Glücksfall für meine Entwicklung“, sagt Barthelmes.

Ein Glücksfall war für das ehemalige Bandmitglied auch seine Mutter Josefine, die vor einigen Jahren gestorben ist – kurz vor ihrem 100. Geburtstag. „Sie hat mich schon als kleinen Jungen in den Pfälzerwald-Verein mitgenommen“, berichtet Barthelmes. Dort hat der junggebliebene 80er eine weitere Karriere gestartet. Hans Barthelmes ist für den Hauensteiner Pfälzerwald-Verein (PWV) auch heute noch ein ganz wichtiger Mann. Mit dem bekannten Wanderheim „Dicke Eiche“ ist er eng verbunden.

Das ehemalige Band-Mitglied – er gehörte mit Gerhard Jäger, Erich Meyer und Helmut Scheib 1967 zu der Original-Besetzung, die den Mega-Erfolg „Monja“ zustande brachte – weiß am besten, wo auf der Pfälzerwald-Hütte „Dicke Eiche“ die Musik spielt. Er ist nämlich seit vielen Jahren Chef-Einkäufer für den überregional erfolgreichen Wandertreff an der Dicken Eiche. Und er wird auch noch eine Weile täglich mit dem PWV-Bus unterwegs sein und weiterhin unermüdlich darauf achten, dass für das leibliche Wohl „uff de Hitt“ auch in Zukunft immer bestens gesorgt sein wird.