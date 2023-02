Seit Dezember sorgt ein Automat mit Cannabisprodukten in der Pirmasenser Kaiserstraße für Aufsehen. Vollständig genehmigt sei der Automat aber immer noch nicht, wie das Ordnungsamt auf Anfrage mitteilt. Was den Umsatz mit dem rund um die Uhr zugänglichen Automat nicht hindert, wie vor Ort zu sehen ist. Jugendliche und junge Erwachsene drücken sich an der Glasscheibe die Nase platt, um sich über das Angebot zu informieren und öfter halten Autos, der Insassen mal fix ein Cannabiol-Produkt kaufen wollen. Eine Ausweisprüfung soll den Jugendschutz sicherstellen. Der Besitzer, Pascal Puppulin, hatte den Automat zunächst ganz ohne Genehmigung aufgestellt und das Ordnungsamt wollte ihn schon beseitigen lassen. Inzwischen hat der Automat eine Sondernutzungsgenehmigung, die alle brauchen, die etwas im öffentlichen Raum aufstellen. Nach Prüfung habe die Sondernutzungserlaubnis erteilt werden können, so Talea Meenken von der Pressestelle der Stadt. Allerdings sei noch eine Genehmigung für eine Werbeanlage für den Automaten nötig. Hier laufe derzeit noch die Prüfung. Überhaupt könne der Automat noch nicht abschließend genehmigt werden, da noch unklar sei, ob der Automat an dieser Stelle überhaupt baurechtlich in Ordnung sei, führte Meenken weiter aus.

In dem Automaten wird kein berauschendes Cannabis verkauft, sondern nur Produkte wie Extrakte und Blüten, die Cannabiol enthalten und den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabiol (THC) nur in einer Konzentration von weniger als 0,2 Prozent. Die Blüten und Extrakte stammen aus Nutzhanf, der zum größten Teil aus der Schweiz komme, wie der Händler versichert. Puppulin betreibt außer dem Standort in Pirmasens noch acht weitere Automaten im Saarland.