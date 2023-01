Der neu aufgestellte Automat mit so genannten CBD-Produkten in der Kaiserstraße darf vorläufig stehen bleiben. Das Ordnungsamt will prüfen, ob ein Hanfautomat an dieser Stelle zulässig ist und bis dahin könne er vor Ort bleiben, wie die Pressestelle der Stadt am Freitag mitteilte. Wie berichtet, hat ein saarländischer Händler, der überwiegend Produkte aus Nutzhanfanbau zur Entspannung und Schmerzlinderung vertreibt, in der Kaiserstraße einen Verkaufsautomaten aufgestellt, der sehr gut angenommen wird. Allerdings hatte der Händler vergessen, eine Sondernutzungsgenehmigung zu beantragen, weshalb er von der Stadtverwaltung zunächst zur sofortigen Beseitigung des Automaten aufgefordert wurde. Der Aufsteller des Automaten habe sich nun beim Ordnungsamt gemeldet, informierte am Freitag die Pressestelle. Urlaubsbedingt habe er die Aufforderung zur Antragstellung oder der Beseitigung des Automaten erst im neuen Jahr lesen können. Der Händler habe nun einen formellen Antrag für eine Sondernutzungserlaubnis gestellt, der geprüft werde, erläuterte der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. Die Erlaubnis dazu hänge unter anderem davon ab, ob der Verkauf der Hanfprodukte, hauptsächlich Cannabiol-Extrakte und -Blüten, lebensmittelrechtlich zulässig ist und der Automat an der Stelle mit Straßenverkehrs- und Baurecht vereinbar sein könnte. Bis zum Abschluss der Prüfung könne der Automat vor Ort bleiben, sagte Zwick. kka