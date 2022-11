Am Samstagnachmittag wurden im Telekomshop in der Pirmasenser Hauptstraße mehrere hochwertige Mobiltelefone gestohlen. Nach Angaben der Polizei betraten zwei Täter das Geschäft und stahlen trotz bestehender Diebstahlsicherung mehrere I-Phones in einem Gesamtwert von 5000 Euro. Die Täter flüchteten zu Fuß durch die Fußgängerzone. Einer der Täter soll eine weiße Jacke mit einer gelben Kapuze getragen haben. Die beiden Männer sollen um die 25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.