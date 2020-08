Auf ein Handy hatten es Unbekannte abgesehen, die sich am Mittwoch auf ungeklärte Weise Zugang zu einem verschlossenen Hotelzimmer verschafften. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus dem Zimmer nur ein Huawei-Handy im Wert von zirka 200 Euro gestohlen, andere Wertgegenstände wurden zurückgelassen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 11.30 und 17.30 Uhr. Zeugen bittet die Polizeiinspektion Pirmasens, sich unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.