„Die Jubilare sind Vorbilder für die junge Generation – damals wie heute ist der Meisterbrief ein Aushängeschild und ein Garant für die Wirtschaftsmacht des Handwerks. Jeder der Jubilare trägt seinen persönlichen Anteil daran, dass das pfälzische Handwerk ein wichtiger Wirtschaftszweig der Region ist“, sagte Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, in seiner Festrede bei der goldenen Meisterfeier. 555 Jungmeister erhielten am 10. März 1975 ihren Meisterbrief, mehr als 90 von ihnen folgten bei der Feier in Waldfischbach-Burgalben der Festrede.

Aus der Südwestpfalz erhielten goldene Meisterbriefe: Kraftfahrzeugmechanikermeister Heinz Bath ( Pirmasens), Tischlermeister Manfred Brandstetter ( Weselberg), Straßenbauermeister Stefan Fath, Kraftfahrzeugmechanikermeister Wolfgang Fröhlich (beide Waldfischbach-Burgalben), Schlossermeister Adolf Jung (Pirmasens), Tischlermeister Armin Klein (Hauenstein), Metallbauermeister Ludwig Köwler ( Schönau), Kraftfahrzeugmechanikermeister Peter Krumholz (Geiselberg), Schlossermeister Karl-Heinz Lelle (Waldfischbach-Burgalben), Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Wolfgang Mlynski (Rodalben), Konditormeister Herbert Müller (Pirmasens), Schlossermeister Walter Müller (Schönau), Radio- und Fernsehtechnikermeister Frank Pasieka (Pirmasens), Friseurmeisterin Maria Pfob (Heltersberg), Elektroinstallateurmeister Hermann Schreiner (Dahn), Maschinenbaumechanikermeister Manfred Streck (Hinterweidenthal) und Schornsteinfegermeister Hans-Gerd Weiss (Eppenbrunn).