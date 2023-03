Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Baugewerbe läuft’s, Friseure haben dagegen Existenzängste. Wie es Handwerksbetrieben gerade geht, lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Das verdeutlichen Till Mischler und Michael Wafzig von der Handwerkskammer im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Zahlen deuten auf Stabilität: 514 Handwerksbetriebe gab es 2020 in der Stadt Pirmasens und 1345 im Landkreis, etwa so viele wie 2019. Ob dies so bleibt? Mit der Rückkehr zur regulären