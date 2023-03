Das Theater Liberi hat am Donnerstag ein packendes Stück in der Pirmasenser Festhalle präsentiert: 770 Augenpaare verfolgten das Kindermusical „Dschungelbuch“, in dem die Schlange den Bösewicht einwickelte und Bananen plötzlich heilig waren.

Die Pirmasenser Festhalle ist ein Dschungel: Überall stehen dichte, große Pflanzen. Sogar einen Baum gibt es, auf den Mogli, dargestellt von Ali Marcel Yildiz, klettert. Er hat schon viel von Balu, dem Bären gelernt, dessen Lebensphilosophie das Chillen ist. Denn auch Mogli hängt gern im Baum ab.

Schon auf dem Weg zur Festhalle sieht man Familien mit vor Begeisterung glühenden Gesichtern. Die Kinder sind ganz aufgeregt und strömen mit ihren Eltern oder Großeltern an den Ort des Geschehens. Der ist bis auf den letzten Platz besetzt.

Selbstfindung, Glück, Freundschaft

Vogelgezwitscher und Blätterrauschen umgibt die Zuschauer; es ist eine einzige Idylle da im Dschungel. „Mogli!“, unterbricht eine drängende Stimme die Stille. Ein Kind meint freudig: „Jetzt geht’s richtig los!“ Los geht’s auch für Mogli, denn der Wolfsrat, der das Findelkind bei sich aufgenommen hat, hat entschieden, dass es bei ihnen bleiben darf. Und schon zeigt sich, dass Wölfe den Menschen gar nicht so unähnlich sind – auch sie nutzen scheinbar jede Gelegenheit für eine Party. Der Dschungel wird zur Disco, alle tanzen und singen „Nie allein“ zusammen.

Zusammengehalten wird das Kindermusical von vielschichtigen Motiven. Es geht um Selbstfindung, Glück, Freundschaft und die Frage, wo man eigentlich hingehört. All dies arbeitet das Ensemble auf spielerische und kindgerechte Weise heraus. Immer wieder klingen grundsätzliche Fragen an. Und wenn eine Sequenz dank Tiger Shir Khan (Edy Edwards) mal zu düster war, wackeln Balu und Mogli bei der „Menschensprachen“-Choreo eben mit dem Po.

Funkelnde Kostüme

Mit dem Po wackelt auch die Affenbande (unter anderem Simone Appel), wenn sie Shir Khan umkreist. Und wenn die Bananen für sie heilig werden, sorgt das bei den Kindern für Begeisterungsstürme: „Banana!“, rufen sie im Chor.

Liberi holt aus der Geschichte, die auf den beiden 1894 und 1895 erschienenen „Dschungelbuch“-Büchern von Rudyard Kipling basiert, viel raus. Die Geschichte ist spannend, auf die nötigsten Handlungsstränge beschränkt – und es macht einfach Spaß, zuzusehen. Bemerkenswert ist, was Annette Pfläging kostümtechnisch aus manchen Figuren gemacht hat. So zieht die Schlange Kaa (Maren Teichmann) einen schimmernden, türkisblauen und meterlangen Schwanz hinter sich her. Die Leitwölfin (Lisa Marie Breithaupt) trägt ein schwarzes Gewand mit funkelnden Glitzersteinchen.

Bär und Schlange konkurrieren

Dass für Balu, den Bären, kurzfristig jemand anderes eingesprungen ist, merkt man nicht. In Pirmasens ist er durch Carolin Pommert einmal weiblich besetzt, weil diese den erkrankten Schauspieler Markus Peters vertritt. Doch Pommert gibt den Bären souverän. Bei seinem ersten Auftritt in dem Stück betritt Balu die Bühne und ruft: „Hier bin ich!“ Die Kinder jubeln. Auf der Beliebtheitsskala macht, je öfter sie sich auf die Bühne schlängelt, die Schlange Kaa dem Bären allerdings Konkurrenz. Sie summt und wickelt Shir Khan mit ihrem langen, dünnen Körper ein. Der jammert: „Wickel mich wieder aus!“

Geht es nicht um das Gemeinsame?

Balu chillt da lieber, oder er schläft beim Geschichtenerzählen ein. Das sollte er lieber lassen, denn immer wieder taucht der böse Tiger auf. „Ich werde wiederkommen und mir meine Beute holen“, verspricht er drohend. Schlimmer als seine Anwesenheit ist aber eine Erkenntnis, die er hinterlässt: Mogli gehört gar nicht zum Wolfsrudel, sondern ist ein Menschenkind. Mogli klagt bei Balu: „Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre …“ Vielleicht geht es aber letztlich gar nicht darum, was einen von einer Gruppe unterscheidet, sondern darum, was man gemeinsam hat. Wie im echten Leben eigentlich auch.