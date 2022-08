Eine nächtliche Auseinandersetzung mit einem Eindringling brachte eine 48-jährige Pirmasenserin am Mittwoch vor die Schranken des Amtsgerichts. Ob sie in Notwehr handelte oder überreagierte, konnte nicht geklärt werden.

Am 27. Januar besuchte die Angeklagte eine Bekannte. Der spätere Verletzte, der sich oft in einer anderen Wohnung im Haus aufgehalten habe, habe bereits mittags stark alkoholisiert randaliert und ständig in die Wohnung ihrer Bekannten gewollt, erzählte die 48-Jährige. Auch zwei Etagen höher habe der Mann randaliert und dort Schläge kassiert. Das habe er selbst erzählt. Davon habe er die Verletzungen am Hinterkopf gehabt und geblutet.

Nachts habe der Mann erneut Einlass in die Wohnung ihrer Bekannten verlangt, „sonst komme ich rein“, habe er angekündigt. Dann habe er die Tür eingetreten und im Flur gegrölt: „Ich mach’ dich kaputt“. Der Mann habe sie schlagen wollen. Das habe sie aber mit der einen Hand abgewehrt und ihm mit der anderen einen Handkantenschlag ins Gesicht versetzt. Ihr Kontrahent habe weiter gedroht: „Ich mach’ dich ganz alle“. Um Schlimmeres zu verhindern, habe sie Pfefferspray eingesetzt. Daraufhin sei der Mann geflüchtet.

Amtsrichterin verhängt Ordnungsgelder

Laut Anklage soll sich das Ganze zugetragen haben, bevor der Mann die Wohnung betreten hatte. Im Raum stand auch, ob es sich um mehrere Handkantenschläge oder Faustschläge gehandelt hatte oder nur um einen. Die Verletzungen soll der Mann laut Anklage durch die Angeklagte erlitten haben.

Die Angeklagte erzählte in der Verhandlung weiter, sie habe sich später telefonisch bei dem Mann erkundigt, wie es ihm gehe. Aber der habe ihr dabei am Telefon Schläge am ganzen Körper angedroht.

Da der Verletzte und weitere Zeugen nicht vor dem Pirmasenser Gericht erschienen waren, stellte das Amtsgericht das Strafverfahren gegen die Frau vorläufig ein. Wenn sie 20 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichtet hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Gegen drei nicht vor Gericht erschienene Zeugen verhängte die Amtsrichterin Ordnungsgelder von je 150 Euro ersatzweise je drei Tage Ordnungshaft.