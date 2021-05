Weil er Drogen in nicht geringer Menge besessen und eine Polizeibeamtin beleidigt hatte, verurteilte das Pirmasenser Jugendschöffengericht am Mittwoch einen 19-jährigen Mann zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung. Dem Mann konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass er mit den Drogen gehandelt hätte.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Mai 2019 hatte die Polizei 85 Gramm Haschisch bei dem Angeklagten gefunden und angenommen, es sei der Rest von einem Kilo. Zudem hatte sie in einer Blechdose Reste von Marihuana gefunden und angenommen, es seien ursprünglich 100 Gramm gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 19-Jährigen wegen Drogenhandels angeklagt.

Vor dem Jugendschöffengericht behauptete der Angeklagte am Mittwoch, die Drogen seien nur zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. „Wenn ich konsumiere, dann viel“, versuchte er die gefundene Menge zu erklären. Zwei bis drei Gramm Haschisch oder Marihuana täglich nehme er, „wenn ich’s mir leisten kann“, fügte er an. In der Blechdose habe er nur ein bis zwei Gramm geholt. Und Haschisch habe er etwa 100 Gramm gekauft, kein Kilo, beteuerte er. Es sei ein gutes Angebot gewesen, das er angenommen habe, wenige Tage vor der Durchsuchung. Das Geld dafür, 700 Euro, habe er über mehrere Tage in einer Spielothek gewonnen, behauptete er.

Polizistin beleidigt

Ein Zeuge sagte über einen Dolmetscher, ein Bekannter, dessen Name er vergessen habe, habe einmal Drogen bei dem Angeklagten „geholt“. Die Menge habe er nur vermutet, aber nicht gesehen. Er habe die Tasche auch nicht in der Hand gehabt und nicht hineingeschaut. Dass er bei der Polizei andere Angaben gemacht hatte, erklärte er damit, dass er wegen seiner schlechten Deutschkenntnisse nicht verstanden habe, was die Polizei wollte, und dass er das Protokoll unterschrieben habe, ohne es durchzulesen. Zwei Zeugen, die in der Wohnung des Angeklagten waren, als die Polizei kam, behaupteten, sie hätten nur gemeinsam geraucht.

Außerdem legte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zur Last, am 5. Mai 2020 bei einer Personenkontrolle in der Kaffeegasse eine Polizistin beleidigt zu haben. Der 19-Jährige verteidigte sich damit, er habe sich aufgeregt, weil ihm die Beamtin ein Bußgeld wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angekündigt habe. Aber er kenne das Schimpfwort nicht, das ihm die Anklage vorwerfe. Er habe ein anderes benutzt, räumte er aber ein. Zudem soll der Angeklagte am 31. Mai 2020 in Frankfurt/Main einem Polizeibeamten den Mittelfinger gezeigt und ihn dadurch beleidigt haben. Der 19-Jährige hingegen behauptete, er habe den Mittelfinger vielmehr einem Müllsammler gezeigt. Dieses Verfahren stellte das Gericht ein.

„Die vielleicht letzte Chance“

Der Vorsitzende Richter Mark Edrich warnte den Angeklagten: „Wegen Drogen kann man sehr schnell und sehr lange in Haft kommen“. Wegen der vielen Brüche in seinem Leben sei er strafrechtlich einem Jugendlichen gleichzustellen. Aber er müsse beruflich Fuß fassen, riet er ihm. Schädliche Neigungen seien nicht mehr zu verneinen. Es sei dies nun seine „vielleicht letzte Chance“. Es dürfe nun nichts mehr vorkommen. In der Strafhöhe ging das Jugendschöffengericht vier Monate über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Als Bewährungsauflage muss der 19-Jährige 100 Stunden gemeinnütze Arbeit leisten, eine ambulante Drogen-Therapie machen und in zwei Jahren acht Drogen-Screenings. Und er erhält für zwei Jahre einen Bewährungshelfer und für ein Jahr einen Betreuer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.