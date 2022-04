Am Freitagmorgen um 6.41 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Auto in der Straße Am Häusel unterwegs. In Höhe der Haus-Nummer 14 stieß er in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Wagen, der dann in einen Gartenzaun und auf ein weiteres Auto in einer Grundstückseinfahrt geschoben wurde. Der Unfallverursacher brach sich bei dem Zusammenstoß eine Hand und zog sich Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Warum es zum Zusammenstoß kam, teilte die Polizei nicht mit.