Die Bruchwiesenhalle in Waldfischbach ist die bisher schlechteste Spielstätte für die in dieser Saison von Halle zu Halle wandernden Handballer des TV Thaleischweiler. Am Samstag setzte es dort die zweite Niederlage in Serie, was die Verbandsliga-Meisterschaft bis zum letzten Spieltag offenlässt.

Der Tabellenführer, der derzeit noch einen Punkt Vorsprung auf die HR Göllheim, den Gegner am letzten Spieltag, hat, kam gut in die Partie gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim. Die Spielzüge klappten, 50 Zuschauer sahen, wie sich der TVT über 6:4 (10.) und 11:7 (18.) den 16:12-Pausenvorsprung herausspielte.

„Nach der Pause haben wir uns zu sehr reingesteigert, das Spiel unnötig hart gemacht“, kritisierte TVT-Rückraumspieler Andreas Eger. Durch die vielen Zeitstrafen und die Disqualifikation von Kreisläufer Alexander Escher, die ob des Fehlens von Ersatzmann Philipp Kölsch, den eine Knieverletzung für den Rest der Saison schachmatt setzt, sei das Spiel gekippt. Nach dem 18:14 (37.) glich die HSG zum 19:19 (41.) aus, dann übernahmen die Gäste die Führung und gaben sie nicht mehr ab.

SO SPIELTEN SIE