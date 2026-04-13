DUDENHOFEN. Das letzte Saison-Auswärtsspiel verdeutlichte mal wieder das größte Problem des Handball-Verbandsligisten TS Rodalben.

Während der nach ausgeglichener erster Hälfte letztlich noch klar mit 39:26 siegreiche Gegner, die HSG Dudenhofen/Schifferstadt II, mit 16 Spielern eine voll besetzte Bank hatte, standen TSR-Trainer Hendrik Matheis neben drei Torhütern lediglich acht Feldspieler zur Verfügung. Diesmal war es sogar so, dass sich ab Mitte des zweiten Durchgangs Torhüter Frederik Brödel ein Feldspielertrikot überziehen musste. „Das habe ich im Vorfeld schon mit den Schiedsrichtern abgeklärt, ob das möglich ist“, erklärte Matheis. Ihm standen ab der 48. Minute keine Einwechselspieler mehr zur Verfügung, da Kai Ludy und Tim Hubele jeweils wegen der dritten Zwei-Minuten-Strafe disqualifiziert waren.

Die Turnerschaft lieferte gegen den Tabellendritten eine starke erste Halbzeit ab. Die Abwehr stand sicher, die Offensive bewegte sich prima und zog gut ins Eins-gegen-eins. Anders sah es nach dem Seitenwechsel aus, was aber auch an der Spielweise der Gastgeber lag. Diese zogen das Tempo deutlich an und überrannten die TSR geradezu. Matheis: „Grundsätzlich war die Partie für uns gelaufen, als Kai Ludy in der 40. Minute die Rote Karte sah. Sein Ausfall ist für uns nicht aufzufangen, weil er unser wichtigster Spieler ist.“