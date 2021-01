Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr musste die Feuerwehr in einer Bäckerei in Hermersberg eine Frau befreien, die sich einen Arm und die Hand in einer Fertigungsanlage für Backwaren eingeklemmt hatte. Wie Arno Bohl von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben auf Nachfrage schildert, sei die Mitarbeiterin der Bäckerei mit dem Arm in eine Maschine geraten, mit der beispielsweise Brötchen geformt werden. Das Förderband der Anlage hatte dabei den kompletten Arm eingezogen, die Hand wurde eingeklemmt. Laut Bohl stand die Maschine rund 40 Zentimeter von einer Wand entfernt. Durch die beengten Verhältnisse sei es nicht einfach gewesen, die Frau zu befreien und gleichzeitig die ärztliche Versorgung einzuleiten. Um Hand und Arm aus der Anlage zu lösen, wurden von der gegenüberliegenden Seite Teile der Maschine demontiert, teilweise auch mit dem Trennschleifer entfernt, wie Bohl berichtet. Nach etwa 30 Minuten war die Mitarbeiterin befreit und konnte dem Rettungsdienst übergeben werden. Laut Bohl muss die Untersuchung im Krankenhaus zeigen, wie schlimm die Verletzungen tatsächlich sind. Die Hand der Frau sei schwer gequetscht gewesen, die Finger womöglich gebrochen. Er hoffe allerdings, dass die Verletzungen wieder heilen. Bei dem 90-minütigen Einsatz waren die Wehren aus Waldfischbach-Burgalben, Steinalben und Hermersberg mit acht Fahrzeugen und rund 35 Wehrleuten vor Ort, zudem der Rettungsdienst und der Notarzt.