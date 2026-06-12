Rodalben. Eine Planänderung löst einen jahrelangen Konflikt um Pufferzonen. Nun rückt Wohnbau in Rodalben näher. Entscheidend bleiben Gespräche mit einem Altenheimbetreiber.

Mit der siebten Änderung des Bebauungsplans „Hanauisches Eck“ hat der Stadtrat am Mittwoch die Voraussetzungen geschaffen, das seit Jahren blockierte und brachliegende Areal gegenüber dem Gewerbegebiet in Rodalben für Wohnbauplätze zu öffnen. Betroffen ist der Randbereich von der Marie-Juchacz-Straße bis über die Bodelschwinghstraße hinaus, auf dem sich im Laufe der Jahre ein wilder Baumbestand entwickelt hat.

Ausgangspunkt war die Beschwerde eines Grundstückseigentümers, der seinen Bauplatz wegen der bisherigen Pufferfestsetzungen nicht nutzen konnte – obwohl die Fläche im Wohngebiet jenseits des Gewerbegebiets liegt. Die Stadt hatte ihm das Grundstück vor Jahren verkauft; eine Lösung für den Konflikt fand sich seitdem nicht.

Aus Gewerbegebiet wird Mischgebiet

In Abstimmung mit der Kreisverwaltung wandelte der Stadtrat nun das gesamte Gewerbegebiet in ein Mischgebiet um – nach eigener Einschätzung die beste Lösung. Die dort ansässigen Betriebe stimmten zu, sofern ihnen daraus keine Nachteile entstehen. Eine Prüfung bestätigte diese Bedingung.

Der gebietsübergreifende Aufstellungsbeschluss, so Bürgermeister Claus Schäfer (CDU), ermöglicht weitere Planungsschritte bis hin zum Satzungsbeschluss. Zur Beschleunigung vergab der Stadtrat die Verfahrensschritte an das Ingenieurbüro Dilger (Dahn) und beantragte bei der Verbandsgemeinde die Anpassung des Flächennutzungsplans entsprechend der städtischen Planung.

Ob tatsächlich neue Bauplätze im „Hanauischen Eck“ entstehen, hängt auch von Verhandlungen mit dem Unternehmen Pro Seniore ab. Pro Seniore, eine Marke der Victor’s Group und bundesweit als Betreiber von Altenheimen am Markt, hatte im Gespräch mit der Zeitung vor vier Jahren nicht erwogen, der Stadt das nahezu 10.000 Quadratmeter große Gelände zum Rückkauf anzubieten. Stattdessen plante das Unternehmen, die Fläche für eigene Projekte zu nutzen.

„Sondergebiet Pflege“

In den 1980ern hatte die Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe (DSK) in Worms den Grundbesitz auf dem Neuhof erworben, der im Bebauungsplan als „Sondergebiet Pflege“ ausgewiesen war. Geplant war zunächst eine Seniorenwohnanlage. Nach der Fertigstellung des nahegelegenen Seniorenheims „Haus Gräfenstein“ gab die DSK das Vorhaben jedoch auf.

Das Gelände ging an die Victor’s Group, zu der Pro Seniore gehört. Der Geschäftsführer bezeichnete den Grundbesitz in Rodalben damals als strategische Ressource – mit Weitblick zur Expansion im eigenen Bestand erworben, insbesondere für seniorengerechte Wohnungen mit der Möglichkeit ambulanter Betreuung. Bevorzugt werden sollten größere Wohneinheiten, verteilt auf Parzellen zwischen den Erschließungsstraßen und dem Gelände angepasst. Sobald die Corona-Pandemie vorbei sei, wolle man kreativ tätig werden, hieß es damals.

Geschehen ist seither nichts, und konkrete Schritte sind nicht absehbar. Mit seinem Beschluss hat der Stadtrat nun grundsätzlich die Möglichkeit zur Bebauung eröffnet und Bewegung in eine seit Jahrzehnten blockierte Situation gebracht – mit der Perspektive, neue Bauplätze zu schaffen.