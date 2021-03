Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, in der Pirmasenser Kronprinzenstraße in Höhe der Hausnummer 26 ein Halteverbotsschild umgefahren hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Verkehrsschild zusammenstieß. Das Schild knickte ab und wurde aus dem Boden gerissen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Sie bittet unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise auf den Unfallfahrer.