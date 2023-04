Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Pirmasens wird in den nächsten acht bis neun Jahren mehr als 150 Bushaltestellen in der Innenstadt und in den Vororten umbauen. Sie müssen barrierefrei werden. Los geht es 2021 mit 18 Haltepunkten, unter anderem in der Schlossstraße. Mancher Autofahrer wird nach dem Umbau fluchen.

Der Umbau der Haltestellen kostet rund 3,8 Millionen Euro. Davon muss die Stadt laut Bürgermeister Michael Maas knapp 600.000 Euro selbst stemmen, den Rest steuert das Land bei. Man habe sich