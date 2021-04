Ratsmitglied Bastian Welker (SPD) wollte in der Pirmasenser Stadtratssitzung am Montagnachmittag wissen, ob die Stadt plant, auf dem Sommerwald an zwei verlegten Bushaltestellen Wartehäuschen zu bauen, „damit dort keiner im Regen auf den Bus warten muss“, wie es Welker formulierte. Doch die Verwaltung machte klar: Angesichts von Kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Haltestelle sei das nicht geplant. Bürgermeister Michael Maas wies darauf hin, dass dort schlichtweg zu wenige Fahrgäste einstiegen. Das hätten Zählungen ergeben. Und wer aussteigt, braucht kein Wartehäuschen.

Corona verzerrt die Fahrgastzahlen

Maas sagte jedoch zu, man schaue sich – nach Corona – „gerne noch mal die Fahrgastzahlen an“. Aktuell ergebe das keinen Sinn, da der Öffentliche Personennahverkehr weniger genutzt werde. Aber man reagiere immer auf Entwicklungen, sagte Maas, beispielsweise, wenn wieder mehr Schüler den Bus nutzten. Welker hatte seine Anfrage zunächst an die Stadtwerke richten wollen. Die sind jedoch für die Busse zuständig, nicht für die Haltestellen.