Immer wieder sind Bushaltestellen Thema, wenn Stadt- und Hauptausschuss tagen − so war es auch am Montag. Die zurückgebaute Haltestelle in der Beckenhofer Straße bekommt laut Oberbürgermeister Markus Zwick wieder ein Wartehäuschen. Die Zahl der Fahrgäste sei dort wieder gestiegen, und die sollen nicht im Regen stehen.

Der Winzler Tobias Semmet (CDU) merkte an, die neue Haltestelle in der Bottenbacher Straße sei „sehr schön geworden, aber es fehlt noch ein Mülleimer“. Deswegen sei die neue Bank dort bereits zugemüllt. Er regte außerdem an, die städtische Kehrmaschine solle mal auf dem „Flickenteppich Gersbacher Straße, wo sich viele Steine gelöst haben“, entlangfahren. Der OB sagte zu, Semmets Anregungen weiterzugeben.