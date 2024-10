Der Aufruf hat gewirkt. Der Schusterbrunnen-Verein hat die 3000 Euro zusammen, die für das Halloween-Spektakel in der Fußgängerzone nötig sind. Die Vorsitzende des Vereins, Vanessa Weisbrod, bestätigte am Mittwoch, dass es doch noch geklappt hat, genügend Sponsoren zu finden. Der Lions-Club und die Wirtschaftsförderung hätten sich gemeldet und zusammen mit dem Marketingverein die noch fehlenden 2000 Euro zusammengebracht. Laut Weisbrod fallen jedes Jahr Kosten in Höhe von rund 3000 Euro an, die trotz hohem ehrenamtlichen Engagement nicht eingespart werden könnten. „Versicherungen, Stromkästen, Gebühren und die Feuershow, das lässt sich nicht ehrenamtlich ersetzen“, schildert die Organisatorin. Allein für die Aufstellung der Stromkästen fielen 300 Euro an, ohne dass eine Kilowattstunde Strom verbraucht wurde.

Das Halloween-Spektakel in der Fußgängerzone ist eine der zugkräftigsten Veranstaltungen in Pirmasens. Für den Umzug und die Feuershow auf dem Schlossplatz sind 2022 bei bestem Wetter mehr als 4000 Besucher in die Innenstadt geströmt. Im vergangenen Jahr war es wetterbedingt mit 2500 Besuchern etwas weniger. Weisbrod hofft, dass dieses Jahr das Wetter wieder für ein Ergebnis wie 2022 sorgen wird.

Höhepunkt des Spektakels ist der Umzug, der um 18 Uhr am Exerzierplatz startet und vom Niedersimter Fanfarenzug sowie den Vinninger Brunnenhexen begleitet wird. Gegen 19.30 Uhr folgt die Feuershow „Caledonia Flames“ auf dem Schlossplatz.