Für die einen ist Halloween kommerzieller Unsinn, für die anderen ein großartiger Gruselspaß zum 31. Oktober. Während das alte keltische Brauchtum in den USA zu einem Hit geworden ist, kreuzt das Fest mit dem evangelischen Reformationstag und dem katholischen Allerheiligen gleich zwei kirchliche Feiertage. Was haben die Menschen in der Region am Montag im Sinn – Party oder Gedenktag? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Als Schulsozialarbeiter hat Arthur Birkholz täglich mit Kindern zu tun. Daher denkt er beim Datum 31. Oktober vor allem an Halloween und den traditionellen Spruch