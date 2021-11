Gruselige Dekorationen, farbige Beleuchtung und geschmückte Geisterponys erwarteten die Besucher am Sonntag in der Ponywelt in Niedersimten. Vor allem junge Gäste und Familien hatten sich an Halloween in schaurigen Kostümen auf den Weg gemacht, um ihren Abend in schauderhafter Umgebung zu verbringen.

Das Programm der „langen Nacht“, die vom Fanfaren- und Spielmannszug ausgerichtet wurde, war bunt gemischt: Von Livemusik mit Udo Haas über „Süßes und Saures“ für die Kinder bis hin zu den Pfalz-Hexen, die mit ihren Holzmasken und Kostümen die Besucher gruselten. Die Gäste konnten mit ihren kreativen Verkleidungen am Kostümwettbewerb teilnehmen. Für eine schaurige Atmosphäre sorgten in der Ponywelt gräuliche Gespenster, Spinnennetze und unheimliche Hexenpuppen.

Wer es entspannter mochte, der konnte es sich mit einem Getränk an einer der Feuerstellen gemütlich machen. Für die Kinder gab es das Ponyreiten auf den gespenstisch geschmückten Tieren. Neben diesen gab es außerdem Kamele, Schafe, Laufenten und einen Esel zu sehen.

„Das Konzept geht auf, es läuft überwältigend gut“, erzählt Jakel Bossert, Vorsitzender des Fanfaren- und Spielmannszugs sowie Inhaber der Ponywelt. Bereits über Tag seien viele Besucher da gewesen, um sich die geschmückte Ponywelt im Hellen anzusehen. Gegen Abend sei dann aber der Besucherhöhepunkt gewesen, bei dem rund 300 Besucher gleichzeitig in der Ponywelt waren. „Wir sind die Alternative für Familien im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen in Diskotheken“, meint Bossert.

Bereits seit 17 Jahren veranstaltet der Fanfaren- und Spielmannszug in Niedersimten eine Feier an Halloween. Normalerweise gibt es einen Umzug durch die Straßen, der aufgrund der Pandemie aber ausfallen musste. Zu Beginn veranstaltete der Verein das Halloween-Spektakel aus finanziellen Gründen, um sich eigene Instrumente kaufen zu können. „Mittlerweile steht das nicht mehr im Vordergrund, es geht darum, der Bevölkerung etwas zu bieten“, sagt Bossert.