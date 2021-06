Mit dem Ende der Freibadsaison Anfang September will Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr das Hallenbad wieder öffnen. Zu den Öffnungszeiten konnte Dörr Anfang der Woche noch nichts sagen. Wenn es bei den derzeitigen Corona-Verordnungen bleibt, dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete ins Hallenbad. Im Freibad ist derzeit der Besuch ohne Test, Impfung oder Genesenenzertifikat möglich. In der Stadtratssitzung am Montag kritisierte Annette Sheriff (Grüne), dass sportliche Schwimmer im Freibad wegen des großen Andrangs zu wenig Platz hätten. Eine Ausweitung der Schwimmzeiten über die derzeitige Öffnung von 10 bis 19 Uhr wäre sinnvoll, findet Sheriff. Laut Bürgermeister Michael Maas ist das aber nicht möglich.