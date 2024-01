Die 46. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal hat begonnen und brachte gleich eine faustdicke Überraschung.

Vor rund 600 Zuschauern in der gut gefüllten Wasgauhalle spielten am Freitagabend die sechs Mannschaften der Vorrundengruppe A, darunter Topfavorit und Rekord-Stadtmeister FK Pirmasens. Der Oberligist belegte mit vier Siegen und einer Niederlage nur den zweiten Platz hinter dem SV Gersbach, der alle fünf Partien gewann. Der FKP unterlag dem technisch guten B-Klasse-Team nach 2:0-Führung noch mit 3:4. In Überzahl – Gersbachs Ex-Verbandsligaspieler Edison Hasani hatte eine Zeitstrafe erhalten – kassierte „die Klub“ zwei Gegentreffer. Auch der SV Rot-Weiß und der SV Ruhbank erreichten die Endrunde am Freitag, 26. Januar. Ausgeschieden sind Winzeln II und Hengsberg. Die Stadtmeisterschaft wird am kommenden Mittwoch, 18.30 Uhr, mit den Partien der Vorrundengruppe B fortgesetzt.