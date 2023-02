Als sichtbares Zeichen der Solidarität hat die Stadt Pirmasens zum Jahrestag des Beginns des völkerrechtswidrigen Angriffs durch Russland auf die Ukraine für Freitag, 24. Februar 2023, die Halbmastbeflaggung angeordnet. Seit Februar 2022 herrscht in der Ukraine Krieg. Viele Menschen flüchteten aus ihrer Heimat in die europäischen Nachbarländer und von dort weiter, um sich in Sicherheit zu bringen. In Pirmasens haben bislang mehr als 650 Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht gesucht.