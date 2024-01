Abseits der großen Zweibrücker Demokratie-Kundgebung vergangenen Samstag stand ein Grüppchen Rechtsextremisten. Dabei wurden Zettel mit Hakenkreuzen gezeigt, offenbar im Glauben, eine Gesetzeslücke ausfindig gemacht zu haben. Warum das nicht so ist und warum das Ganze ein juristisches Nachspiel haben wird.

Bis auf die üblichen Restarbeiten einer Maßnahme dieser Größe, hat es geklappt: Der Cap-Lebensmittelmarkt in der Hallplatz-Galerie hat seit Montag wieder geöffnet. Ob die Öffnungszeiten aber so bleiben, muss sich erst zeigen.

Der ersten „Demokratie first“-Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Zweibrücker Hallplatz soll kommende Woche eine zweite folgen.

Ein Thema was viele Mörsbacher gedanklich schon lange verfolgt, ist die Umgestaltung des Spielplatzgeländes im Hanfgarten. Jahr für Jahr findet sich der Punkt unter den Tagesthemen einer Ortsratssitzung. Bislang hat sich aber wenig getan.

Wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird in Zweibrücken auf einen Schlag etwa ein Viertel der Arbeitsplätze unbesetzt sein – das trifft auch die Chefetagen des Rathauses.

Am Wochenende sorgten Bauerntheater-Stücke in Rosenkopf und Wiesbach für beste Unterhaltung des Publikums.

Im späten Frühjahr soll es eine weitere Veranstaltung geben, in der über den vermeintlichen Antisemitismus Hugo Balls diskutiert wird. Die Stadt Pirmasens will am Preis festhalten, bereitet bereits den nächsten für das Jahr 2026 vor und auch das nächste Jubiläum.

Sefrin und Partner ist in Pirmasens als Unternehmensberater und Begleiter für Existenzgründer bekannt. Das 23 Mitarbeiter zählende Unternehmen auf der Husterhöhe kümmert sich zudem jedoch seit Jahren um Arbeitslose und begleitet sie in neue Jobs. Diesen Bereich will Stefan Sefrin ausbauen.

Ein niederländisches Ehepaar vertreibt von Dahn aus Schutzkleidung für Rettungskräfte. Die von Annemarie und Johan Visser designte Kleidung wird in Europa und Chile vertrieben. Um der wachsenden Auftragslage gerecht zu werden, hat das Paar das Gebäude des ehemaligen Dahner Geschäfts Schuh-Hanß gekauft.

Die Walthariklause in Petersbächel war einmal eine beliebte Ausflugsgaststätte. Seit Sommer 2022 ist sie geschlossen, ein neuer Pächter hat sich bislang nicht gefunden.

Der Wandervogelnachwuchs wurde im vergangenen Jahr von Uhus und der Vogelgrippe dezimiert. Das geht aus dem Bericht des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz im Naturschutzbund (Nabu) hervor. Ab 1. Februar sind wieder einige Felsen in der Südwestpfalz zum Schutz der Vogelbrut gesperrt.