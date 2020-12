Seit Jahren engagiert sich die Peter-und-Luise-Hager-Stiftung für die Pirmasenser Tafel, und auch 2020 dürfen sich die Lebensmittel-Verteiler über 5000 Euro freuen.

Die Stiftungsvorstands-Mitglieder Susanne Trockle und Udo Gotschel statteten am Donnerstag der Einrichtung einen Besuch ab, informierten sich vor Ort über die Arbeit in Corona-Zeiten und überbrachten einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro. Viele Mitarbeiter der Hager-Gruppe hatten die Cent-Beträge ihres Gehaltes gespendet, die Stiftung rundete großzügig auf. „Ich bin froh, dass wir mit dieser Spende immer wieder rechnen können, denn ohne die Großspender könnten wir unseren Betrieb nicht aufrecht erhalten“, dankte Tafel-Vorstand Gerhard Herrmann den Gebern.

Um die Ausgabe der Lebensmittel auch in diesen schwierigen Zeiten den Hygienebestimmungen anzupassen, musste alles ins Freie verlegt werden. Es wurden Zelte angeschafft, die vor allem die Tafel-Mitarbeiter schützen sollen, Gasstrahler helfen an besonders kalten Tagen. Auch eine separate Stromleitung musste verlegt werden, berichteten die Tafel-Verantwortlichen von Investitionen, die jetzt notwendig geworden seien. „Es ist eine tolle Geste, dass sie sich das hier selbst anschauen – das ist schön für die Mitarbeiter“, sagte Kassenwart Helmut Maurer.