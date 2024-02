Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge muss ein heute 31-Jähriger für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Er behauptet, beim Drogeneinkauf hereingelegt worden zu sein.

Die Anklage wirft dem Mann vor, am 24. September 2021 zwei Kilo Amphetamin für 2000 Euro auf Kommissionsbasis zum Weiterverkauf erworben zu haben. Das Schöffengericht vernahm dazu am Donnerstag einen ebenfalls 31-Jährigen, der aus einem Gefängnis vorgeführt wurde. Der Angeklagte, den er aus gemeinsamer Gefängniszeit kannte, habe für ihn in Pirmasens Drogen verkaufen sollen, erzählte er. Er habe das Geschäft mit einem „Menschen aus Bonn“ nur vermittelt und die Ware bezahlt. Der Angeklagte habe sie in Bonn abgeholt. „Wir wurden beide reingelegt“, klagte er.

Später habe sich der Angeklagte bei ihm über die Qualität der Ware beschwert. Das habe er zunächst nicht glauben wollen. Schließlich sei er nach Pirmasens gefahren und habe selbst nachgeschaut. „Das war Müll, Verarschung. Null Prozent Amphetamin“, klagte der Zeuge. „Ich habe für Streckmittel bezahlt.“ Wie viel, darüber machte er widersprüchliche Angaben. Weil er selbst bezahlt hatte, habe er vom Angeklagten Geld verlangt. Und er habe ihm geraten, selbst jemanden mit dem Zeug zu verarschen oder es wegzuwerfen. Er hoffe, dass der Angeklagte nicht auch noch für das schlechte Geschäft bestraft werde, meinte der Zeuge schließlich. Er selbst habe für deutschlandweite Lieferungen acht Jahre Gefängnis kassiert. Zwei Polizeibeamte aus Koblenz berichteten, dass es eine größere Ermittlungsgruppe gegen den Zeugen gegeben hatte, was zu weiteren Verfahren gegen andere Personen geführt habe.

Tat eingeräumt

Der Angeklagte räumte die Tat schließlich über seine Verteidigerin ein. Der Zeuge sei „Dreh- und Angelpunkt“ gewesen. Unter seiner Aufsicht und Anleitung habe er verkauft. Aber wegen der schlechten Qualität sei er die Ware nicht losgeworden und habe nichts bekommen. Später sagte sie, er habe nur 1300 Euro eingenommen. Der Staatsanwalt ging in seinem Plädoyer davon aus, dass das Amphetamin von „mäßiger Qualität“ war. Aber der Angeklagte habe es in der Hand gehabt, den Drogenabsatz nach Vorgaben des Zeugen zu regeln. Hintergrund der Tat sei, dass der Angeklagte durch den Verkauf seinen Eigenkonsum habe finanzieren wollen. Negativ ins Gewicht fiel auch die lange Vorstrafenliste (15 Eintragungen).

Der Richter betonte, es sei wünschenswert, dass der 31-Jährige drogenfrei werde und bleibe. Sonst komme es wieder solchen Vorfällen und die Strafen würden immer höher, warnte er. Das Schöffengericht ordnete zudem die Einziehung von 2000 Euro an Taterträgen an sowie Haftfortdauer. Dass Urteil ist noch nicht rechtskräftig.