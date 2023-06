400 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag aus dem Tank eines Lastwagens in Bundenthal gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Laster am Donnerstag um 17.15 Uhr in der Industriestraße abgestellt, berichtet die Polizei. Das Gelände ist frei zugänglich. Gegen 4 Uhr bemerkte der LKW-Fahrer, dass beide Tanks am Fahrzeug aufgebrochen waren und eine große Menge Kraftstoff fehlte. Der Schaden beträgt rund 800 Euro. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang gibt mit dem Einbruch in die Tankstelle am Falkeneck nahe Rumbach in derselben Nacht.