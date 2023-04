Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gartensaison ist gestartet. Wer sich im Sommer an üppigen Gemüse-Beeten und duftenden Blumen erfreuen möchte, muss sich jetzt seine Gartengeräte schnappen. Was sie dieses Jahr auf ihrem Balkon oder in ihrem Garten vorhaben, haben wir Passanten in der Fußgängerzone gefragt.

Gernot Gundacker aus Rieschweiler-Mühlbach hat rund um sein Haus ein Grundstück von zirka 200 Quadratmetern mit Rasen und Teichanlage zu bewirtschaften. „Jetzt im Frühling