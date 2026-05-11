Seit 2001 gibt es den Pirmasenser H&M. Seitdem hat sich einiges verändert: Heute kaufen die Kunden anders ein. Geführt wird der Laden von einer waschechten Pirmasenserin.

Die Pirmasenser Filiale von H&M wird von einer gebürtigen Pirmasenserin geführt: Viktoria Werner stammt aus der Stadt, hat 2017 als Aushilfe im Store gearbeitet und ist nach ihrer Ausbildung und einigen Jahren Arbeit in mehreren rheinland-pfälzischen und saarländischen Städten zurück zu ihrem ersten Arbeitsplatz gekommen. Die 28-Jährige beschreibt sich als tief verwurzelt in der Stadt – beruflich wie privat. Auch die Bindung zu dem schwedischen Textilhandel Hennes und Mauritz sei eng – nicht nur weil die Kleider der Firma in Werners Jugend „fester Bestandteil meiner eigenen modischen Entwicklung“ waren. Ihr sei während der Ausbildung zur Handelsfachwirtin schnell klar geworden, dass sie zurück zu H&M will.

2023 kehrte sie beruflich nach Pirmasens zurück. Heute leitet sie den Laden in der Fußgängerzone mit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter drei in Vollzeit. Die Pirmasenserin lobt „die flachen Hierarchien“ in dem Unternehmen, die Ideen und konstruktive Kritik förderten. Die Treue der Mitarbeiterinnen sei deshalb groß: Sechs Kolleginnen feiern dieses Jahr ihre 25-jährige Tätigkeit für H&M, berichtet das Unternehmen.

„Langfristig Teil der Innenstadt“

Das gilt ebenso für die Pirmasenser Filiale selbst: Im Frühjahr vor 25 Jahren wurde sie eröffnet. 2400 Quadratmeter, darunter 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche, stehen zur Verfügung. „Dieses Jubiläum zeigt, dass wir langfristig Teil der Innenstadt sind und eine stabile Rolle im lokalen Einzelhandel einnehmen“, heißt es vom Unternehmen.

Im Vergleich zu den Anfangsjahren beobachte man heute einen „deutlich bewussteren Einkaufsprozess“ bei den Kunden: Viele informierten sich vorab online und kauften dann im Laden. Der stationäre Handel fungiere als Ort für „Beratung und das Fühlen der Produkte“. Auffällig sei auch, dass die H&M-Kunden heute mehr Wert auf ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit legten.