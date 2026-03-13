Sehr viele Menschen leiden an großen Schmerzen in der Hüfte. Oft steck Arthrose dahinter. Der Pirmasenser Oberarzt Dejan Ramusovic beantwortet Fragen am Arzttelefon.

Hüftgelenk-Arthrose ist in Deutschland sehr häufig und kann wegen der großen Anzahl von Betroffenen durchaus als Volkskrankheit bezeichnet werden. Dabei verschleißt der Gelenkknorpel im Hüftgelenk, der Gelenkspalt wird enger, Knochen reiben aufeinander und es kommt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Typisch sind Leisten-, Gesäß- oder Oberschenkelschmerzen beim Gehen, mit zunehmenden Problemen bei Belastung. Ursachen gibt es unterschiedliche: genetische Veranlagung, Alterungsverschleiß, Übergewicht, schwere körperliche Arbeit oder Leistungssport mit Stoßbelastung. In der Praxis kommen meist mehrere Faktoren zusammen.

Am 18. März wird Dejan Ramusovic, Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens, beim RHEINPFALZ-Arzttelefon Fragen zu diesem Krankheitsbild beantworten. Dabei stehen auch die Möglichkeiten der Hilfe bis hin zum Einbau eines künstlichen Hüftgelenks im Fokus. Laut dem deutschen Endoprothesen-Register werden jährlich deutlich mehr als 200.000 Hüftprothesen eingesetzt, Tendenz langfristig eher steigend. Vor dem Einsatz eines Kunstgelenks sollten alle sinnvollen konservativen, also nicht operativen Behandlungsoptionen ausgeschöpft werden, sagt Ramusovic.

Schon vor der OP viele Möglichkeiten

Mit neuen Operationstechniken wie dem Amis-Zugang würden Muskeln, Gefäße und Nerven geschont, erklärt er. Das führe zu einer Verkürzung des Klinikaufenthaltes und zur schnelleren Rehabilitation: „Das neue Gelenk ist gleich belastbar.“ Doch schon vor einer OP könnten Menschen mit Hüftproblemen einiges erreichen, betont der Koordinator und Hauptoperateur des Endoprothetik-Zentrums Pirmasens. Mit gesunder Ernährung, wenig Stress und Gewichtsabnahme. Wer etwas fitter sei, überstehe auch eine Operation besser.

Bei großen und ständigen Schmerzen durch ein defektes Hüftgelenk rät der Spezialist zum Ersatz. Denn Schmerzen beeinträchtigen den ganzen Körper, bis hin zu Konzentrationsproblemen und Kreislaufproblemen. Ursachen der Hüftgelenk-Arthrose gibt es sehr unterschiedliche: Genetische Veranlagung, Alterungsverschleiß, Übergewicht, schwere körperliche Arbeit oder Leistungssport mit Stoßbelastung. In der Praxis kommen meist mehrere Faktoren zusammen.

Erfolgreiche OP der modernen Orthopädie

„Der Hüftgelenkersatz gilt als eine der erfolgreichsten Operationen der modernen Orthopädie, mit sehr guten Ergebnissen und auch in Pirmasens hoher Zufriedenheit der Patienten nach der OP“, sagt Ramusovic. Der 50-jährige aktive Sportler ist auch Notfall- und Sportmediziner und zudem seit diesem Monat durch die Deutsche Kniegesellschaft zertifizierter Kniechirurg.

Info

Am Mittwoch, 18. März, 16 bis 17 Uhr, beantwortet Dejan Ramusovic allgemeine Fragen zur Hüftgelenk-Arthrose: Telefon 06331 7141485.

