WALDKIRCH/Höheischweiler. Britta Jung aus Höheischweiler hat sowohl im Kajak-Einer als auch im Canadier die südwestdeutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse beherrscht und somit zwei Titel gewonnen.

Die Wettkämpfe für die Nachwuchs-Kanuten standen unter dem Eindruck der zuletzt starken Regenfälle. Die Elz, auf der in Waldkirch bei Freiburg gefahren wurde, hatte sich dadurch zu einer anspruchsvollen Wildwasserstrecke entwickelt, die den Sportlern einiges an Können abverlangte.

Eine Sekunde Vorsprung

Jung, die für die WSF Zweibrücken an den Start ging, siegte im Canadier in der Schülerklasse B souverän, führte im Einer-Kanu nach dem ersten Lauf aber nur mit einer Sekunde Vorsprung vor Lokalmatadorin Lilly Erschig. Und im zweiten Lauf berührte die Pfälzerin eine Torstange, was ihr zwei Strafsekunden einbrachte. Dennoch setzte sie sich in der Addition beider Läufe mit einer Sekunde Vorsprung durch und holte auch den zweiten Titel bei diese Meisterschaft der fünf süddeutschen Landesverbände. Ihre Qulifikation zur nationalen Meisterschaft hatte die Zwölfjährige aber zuvor schon dank ihrer Vorleistungen gesichert.

Im Mannschaftswettbewerb, bei dem Jung gemeinsam mit Alva Perez und Lukas Werner antrat, reichte es für die Zweibrücker Paddeler zum zehnten Platz.