Die Stadtwerke Pirmasens erweitern derzeit das Stromnetz in der Höfelsgasse. Im Rahmen dieser Arbeiten wird eine neue Trafostation gebaut, die unter anderem auch zur Versorgung des künftigen Schuhstadt-Centers dient. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Während der Arbeiten muss die Höfelsgasse in zwei Zeiträumen voll gesperrt werden. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden im ersten Bauabschnitt die Stromleitungen über den Parkplatz, der sich neben Sam’s Weingalerie befindet, über die Höfelsgasse zum zukünftigen Schuhstadt-Center (ehemaliges Kaufhallen-Gelände) verlegt. Da die Leitungen die Höfelsgasse im Fahrbahnbereich queren, wird die Höfelsgasse am Montag und Dienstag, 22., und 23. August, für die Verlegungsarbeiten gesperrt. Anschließend legt die Baustelle eine Pause ein. Währenddessen bleiben drei Baugruben im Bereich des Gehweges abgesperrt. Fußgänger können diese umlaufen. Die örtlichen Parkplätze sind nicht von den Absperrungen betroffen. Am 21. September beginnt der zweite Bauabschnitt. Dabei werden auf weiteren 190 Metern Länge in der Höfelsgasse neue Erdkabel verlegt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen.