Die Verkehrssituation in der Innenstadt hat sich ein Stück normalisiert. Die Höfelsgasse ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Verbindung zwischen Schloss- und Dankelsbachstraße war seit Herbst vergangenen Jahres gesperrt, weil die ehemalige Kaufhalle abgerissen wurde. Mittlerweile hat die Abrissfirma ihr schweres Gerät von der Baustelle abgezogen. Das Areal wird in Kürze baureif sein. Die Projektentwickler um den Pirmasenser Architekten Christoph Arnold haben angekündigt, dass dort ein Gebäude entstehen soll, in dem neben barrierefreien Wohnungen auch ein Bio-Markt und eine Wasgau-Bäckerei ihren Platz finden. Das Ganze soll Ende 2022 fertig sein. Ursprünglich war an dieser Stelle ein großes Fachmarktzentrum für Schuhe und Outdoorbedarf geplant. Dafür fanden sich jedoch keine Investoren.