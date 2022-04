760 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Dienstagmittag gemeldet. So viele an einem Tag hat es seit Beginn der Pandemie noch nicht gegeben. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde ebenfalls gemeldet: Ein ungeimpfter Zweibrücker zwischen 65 und 70 Jahren starb mit einer Corona-Infektion. Am Dienstag wurden insgesamt 48 Patienten wegen Covid-19 in den drei Krankenhäusern behandelt. Drei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon zwei beatmet. Bei zwei weiteren Patienten besteht der Verdacht auf Covid-19.

Corona-Fälle gab es erneut an Einrichtungen. Positiv getestet wurden je eine Betreuungskraft im Kindergarten Spatzennest in Battweiler und im Kindergarten Spatzennest in Bechhofen, eine Betreuungskraft und zwei Kinder im Kindergarten St. Martin in Busenberg, zwei Betreuungskräfte im Kindergarten Dellfeld, zwei Betreuungskräfte und vier Kinder im Kindergarten St. Johannes der Täufer in Hermersberg, je eine Betreuungskraft im Kindergarten Kleinsteinhausen und in der Kindertagesstätte Sonnenblume in Obersimten, eine Betreuungskraft und ein Kind im Lutherkindergarten und ein Kind in der Kindertagesstätte Wittelsbach in Pirmasens, drei Kinder in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben sowie eine Betreuungskraft und zwei Kinder in der Kindertagesstätte Arche Kunterbunt und eine Betreuungskraft im Kindergarten Oberauerbach in Zweibrücken.

Schüler und Lehrer infiziert

Ihr positives Ergebnis erhielten eine Schülerin der IGS Contwig, ein Schüler der Grundschule sowie eine Schülerin und vier Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, ein Schüler der Grundschule Hinterweidenthal, eine Schülerin der Grundschule Merzalben, eine Betreuungskraft, drei Schülerinnen und ein Schüler der Grundschule Rodalben, zwei Schülerinnen und zwei Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums, drei Schülerinnen und zwei Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums, fünf Schülerinnen und fünf Schüler des Leibniz-Gymnasiums sowie ein Schüler der Pirminiusschule in Pirmasens, eine Lehrkraft der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen, eine Lehrkraft und ein Schüler der IGS Waldfischbach sowie ein Schüler und eine Schülerin der BBS, ein Schüler der Grundschule Breitwiesen und zwei Schüler der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken.

Für das Haus Bethanien in Pirmasens liegen 14 gemeldete Fälle unter Bewohnern vor.

Von den 760 Neu-Infizierten leben in Pirmasens 230, in Zweibrücken 98, in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 76, in Hauenstein 51, in Pirmasens-Land 43, in Rodalben 67, in Thaleischweiler-Wallhalben 76, in Waldfischbach-Burgalben 55 und in Zweibrücken-Land 64. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1749 für den Kreis und Pirmasens sowie 1608 für Zweibrücken an.